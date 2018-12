Il ponte chiuso, i disagi, "E io costretta a lasciare il lavoro per vedere mio figlio"

«Dopo dieci anni non ho potuto far altro che licenziarmi dal mio posto di lavoro a Parma. Sono stata costretta alle dimissioni perché, dovendo restare lontana da casa per 12 ore al giorno, non riuscivo più a vedere mio figlio Elia di 16 mesi».

Sono parole gelide, ancor più del freddo della piazza, quelle pronunciate da Eleonora Buttarelli, mamma 36enne con dieci anni di lavoro alle spalle all’agenzia Tempor di via Lanfranco, a Parma. «Abito a Martignana Po - spiega -. E non ho avuto alternative. Il servizio ferroviario della Parma-Brescia è scadente. In auto, con il ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore chiuso, impiegavo più di un’ora all’andata e altrettanto al ritorno per raggiungere il posto di lavoro. Alla fine mi sono resa conto che non avrei più potuto continuare in questo modo. Sarebbe stato insostenibile andare avanti così: uscire di casa alle 7,30 e fare ritorno alle 19,30, con un bimbo di 16 mesi. Ho provato a tenere duro, ma ormai ho perso la fiducia».

Tanto da non credere più nemmeno nel fatto che l’attuale ponte, una volta sistemato, possa resistere per altri dieci anni, la «vita» che dovrebbero garantire gli imminenti lavori. «Non ci credo - scuote la testa Eleonora, tenendo in braccio il piccolo Elia -. Sono certa che i problemi di tenuta si ripresenteranno molto prima, magari già tra un paio d’anni. Finché non ci sarà un ponte nuovo sarà sempre un rischio per un cittadino della Bassa Cremonese avere il posto di lavoro nel Parmense».