Dalla Regione 4,1 milioni nel triennio 2018-2021 per il restauro e recupero di immobili storici : tre progetti nel Parmense

Ammessi al contributo regionale 18 progetti su 68 richieste. In provincia di Parma spicca il recupero dell'edificio dell'Azienda di promozione turistica nel castello di Torrechiara a Langhirano e altri due interventi.

Nuovo look per palazzi ed edifici storici di enti pubblici e privati ma anche investimenti per attrezzature tecnologiche, per l’innovazione e iniziative culturali. Dalla Regione previsti investimenti per 4 milioni 134 mila euro dal 2019 al 2021, nell’ambito della legge regionale n. 40, per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali dell’Emilia-Romagna

Su 68 progetti presentati, 18 sono stati ammessi a contributo. Tra i finanziati: 4 in provincia di Bologna, 3 a Modena, 3 a Parma, 2 a Ravenna, 2 a Ferrara e 1 a Rimini, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e a Piacenza. Potevano presentare progetti solo i Comuni fino a 20.000 abitanti (in quanto con minori disponibilità economiche o con maggiori difficoltà finanziarie).

I soggetti ammessi a contributo verranno finanziati con 2 milioni e 803 mila euro nel triennio 2018-20 (400 mila nel 2018, 403 mila nel 2019 e 2 milioni di euro nel 2020), rimandando la concessione e l’impegno di 246 mila euro per gli interventi che verranno realizzati da privati nell’anno 2019 e di circa 1,1 milioni da realizzarsi nel 2021 con atti successivi.

Gli interventi nel Parmense

Tre i progetti finanziati in provincia di Parma. A Fontanellato per il restauro e la manutenzione straordinaria della copertura della Rocca San Vitale viene assegnato un contributo di oltre 105 mila euro (su una spesa ammissibile di oltre 150 mila); a Collecchio per il recupero della casa del custode di Parco Nevicati sono andati 490 mila euro (su una spesa di 700 mila) mentre per il completamento e recupero dell’edificio IAT (Azienda di promozione turistica)e le aree di pertinenza presso il castello di Torrechiara a Langhirano, sono stati assegnati circa 400 mila euro (su una spesa ammissibile di 485 mila).

Parla Mezzetti

“Con questi interventi- afferma l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti - diamo valore al nostro patrimonio storico ripristinando da un lato la sicurezza degli edifici e dall’altro bellezza artistica originaria, oltre a portare innovazione con l’utilizzo di nuove tecnologie, a supporto di servizi o iniziative. In alcuni casi si tratta di mettere a disposizione delle comunità edifici storici, oltre a ospitare attività e iniziative culturali. L’obiettivo è salvaguardare e valorizzare il patrimonio, rendendo l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva anche per un turismo culturale”.