Gli ultimi giorni erano stati speciali, per Roberto Testi: non solo il compleanno, nel giorno di Santo Stefano, ma anche l’arrivo del primo nipotino, Elia – lo stesso nome del bisnonno e padre di Roberto – e un viaggio nell’amato Sudamerica con il cugino Stefano, avevano reso ancora più gioiose le vacanze natalizie del 59enne di Toccalmatto. Ma ieri mattina per Roberto Testi tutto è finito all’improvviso, tragicamente, sulla strada provinciale 11, tra Soragna e Busseto: il 59enne di Toccalmatto stava rientrando a casa da una mattinata di spesa presso un ingrosso di carne della Bassa, ma dopo pochi chilometri uno schianto terribile all’incrocio tra la provinciale e le strade Maestà dei Violini e Torta gli è costato la vita.

