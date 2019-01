"Io, pendolare sul ponte di Ragazzola: ecco la mia proposta per diminuire i disagi"

E' insieme una testimonianza, una riflessione da utente e e da tecnico e una proposta, la lettera inviata da Graziano, "uno degli automobilisti che si trova suo malgrado a dover percorrere il ponte di Ragazzola due volte al giorno per esigenze di lavoro".

"Vorrei poter spendere le prime righe per dissertare all’italiana sulle cause e le responsabilità del degrado in cui versa la struttura - scrive con ironia -, ma purtroppo sono un tecnico e non un politico. Preferisco quindi sfruttare per intero questa occasione per mettere a fuoco il problema del transito dei veicoli e capire se e come sia possibile ottimizzare le cose per minimizzare il disagio di tutti senza rinunciare alla sicurezza.

Come sappiamo, l’anno scorso il ponte è stato chiuso un mese per permettere una prima sessione di lavori di consolidamento che ha interessato la prima parte dei 2.5 km di lunghezza totale della struttura.

I restanti 1.5 km sono da allora a senso unico alternato, regolato da 2 semafori, e l’intero tratto è percorribile ad una velocità di 30 km/h.

Ora, visto che - sia in Lombardia che in Emilia Romagna - un’automobile che viaggia a 30 km/h percorre 1.5 km in 3 minuti, sappiamo che dal momento in cui il semaforo diventa rosso passeranno 3 minuti prima che possa diventare verde il semaforo dall’altro lato del ponte, perché la corsia si deve svuotare delle auto che l’hanno impegnata.

In questi 3 minuti di svuotamento il semaforo è rosso da entrambe le parti e nessun veicolo può impegnare il transito.

Ogni ciclo semaforico è quindi composto da un tempo di verde sul lato lombardo, seguito da 3 minuti di svuotamento, da un tempo di verde sul lato emiliano e nuovamente da 3 minuti di svuotamento.

Attualmente il tempo di verde è di 1 minuto per ciascun lato, tempo in cui a 30 km/h nel migliore dei casi possono passare il semaforo 30 autoveicoli (a patto di non rispettare i 50 metri di distanza indicati dalla segnaletica all’ingresso del ponte, altrimenti i veicoli da 30 scenderebbero a 9).

Il ciclo semaforico è quindi pari a 1 + 3 + 1 + 3 minuti = 8 minuti.

Quindi per farla semplice, sia all’andata che al ritorno, ogni 8 minuti ho 1 minuto di semaforo verde.

Facendo le opportune moltipliche possiamo calcolare facilmente che ogni ora attraverseranno il Po un massimo di 225 autoveicoli per ciascun senso di marcia (se nessuno rispetta la distanza dal veicolo precedente).

Purtroppo, sia all’andata che al ritorno, raramente riesco a rientrare tra i fortunati che lo attraversano entro la prima mezz’ora, per cui posso permettermi spesso il lusso di ritagliarmi un po’ di tempo per riflettere.

Due giorni fa per esempio, cercando di rendere utile e proficuo il tempo di attesa in coda, ho provato ad ipotizzare cosa succederebbe se il verde durasse 2 minuti anziché uno. Ed è così che ho scoperto che, a fronte di un ciclo semaforico di 10 minuti anziché 8 (il 25% in più), in un’ora potrebbero transitare sul ponte 360 autoveicoli per ciascun senso di marcia anziché 225 (ben il 60% in più). Che significherebbe, col traffico che c’è, ridurre di un terzo il tempo di attesa in coda per tutti.

Tutto questo senza alcuna controindicazione sulla sicurezza.

Ieri invece, con lo stesso intento, ho provato ad ipotizzare un transito dei veicoli alla sconsiderata velocità di 50 km/h anziché 30. A fronte di un nuovo tempo di svuotamento di 1 minuto e 48 secondi, mantenendo 1 minuto di verde avrei un ciclo semaforico di 5 minuti e 36 secondi. Che si traduce in un transito orario di 536 autoveicoli all’ora per senso di marcia, ovvero il 138% in più (quasi due volte e mezzo l’attuale!).

Possibili controindicazioni? Mah. Se mettiamo in discussione la stabilità del ponte perché un’automobile lo percorre a 50 km/h anziché a 30, credo che gli addetti ai lavori non dovrebbero esitare a chiudere immediatamente il ponte agli autocarri, che sollecitano le travi del ponte fino a 20 volte di più rispetto alle automobili. Visto che la chiusura ai mezzi pesanti non è stata attuata (il transito ad oggi è consentito agli automezzi fino a 44 tonnellate, che equivale al peso di circa 20 automobili), ho ragione di credere che basti operare in tal senso per rimuovere il limite dei 30 km/h per i veicoli più leggeri.

Volendo condensare in una frase quanto detto finora, per migliorare la situazione possiamo agire su due parametri: la velocità di transito e il tempo in cui il semaforo rimane verde.

Fino alla data dell’installazione delle telecamere, alla mancanza di “senso pratico” di chi ha definito tempi e velocità di transito, ha supplito in qualche modo il buon senso del 95% degli automobilisti, regolando autonomamente la velocità intorno ai 50 km/h e accodandosi alla fila in svuotamento anche se il semaforo era già diventato rosso da qualche secondo.

Purtroppo (come succede sempre in tutte le cose) il restante 5% degli automobilisti ha causato problemi e gravi pericoli alla circolazione, dando infine il pretesto (nonché la ragione) per installare le telecamere che, eliminando il problema di sicurezza alla radice, come effetto collaterale contribuiscono magari a raccogliere qualche spicciolo".

Ecco allora la sua proposta:

"Sono cosciente come tutti che, nella condizione in cui si trova il ponte, i disagi alla circolazione sono inevitabili (specialmente per la sicurezza del cantiere che inizierà a metà gennaio). Tuttavia, a conti fatti, ritengo che si possano (se non si debbano) rivedere le modalità di limitazione del transito.

Mi permetto di terminare avanzando una proposta, che unisce le due ipotesi precedenti:

Si potrebbe considerare una velocità di transito di 40 km/h e un “tempo di verde” di 1 minuto e 45 secondi. In questo modo, mantenendo un ciclo semaforico di 8 minuti (esattamente come l’attuale), possiamo ottenere un transito orario di 525 autoveicoli all’ora per senso di marcia (quasi 2.5 volte l’attuale). Se necessario limitando il transito ai mezzi pesanti.

Come alternativa, se un aumento della velocità di transito di 10 km/h non è pensabile per problemi strutturali, un aumento del tempo di verde da 1 minuto a 2 minuti sarebbe comunque sufficiente ad innalzare il massimo transito orario a 360 autoveicoli (a fronte di un ciclo semaforico di 10 minuti anziché 8).

Considerato che i 10 minuti di coda in dicembre ora con le telecamere sono diventati 30 (nel migliore dei casi), con questa piccola modifica si potrebbe ritornare ai 10 sopportabili minuti di attesa, assicurando però a tutti un passaggio senza rischi e la giusta sanzione a chi non rispetta le regole.

Convinto che la situazione del traffico sul ponte di Ragazzola presenti ampi margini di miglioramento, confido che il problema venga preso a cuore da chi ha la possibilità di trasformare un’ora di meditazione di noi automobilisti pendolari in una piacevole cena in compagnia della nostra famiglia".