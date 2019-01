I ladri fanno esplodere il bancomat. Ma si devono accontentare di qualche banconota "volante"

Di fatto, il bottino è poco più quello di un normale prelievo: qualche banconota volante uscita dal foro creato dall'esplosione. Un'esplosione - quella provocata questa notte da una banda di ladri alla filiale Cariparma Credit Agricole di Fontevivo - che non è riuscita a forzare davvero la cassetta di sicurezza ma ha creato comunque diversi danni alla struttura e ha fatto volare pezzi nel raggio di 30 metri, anche nel cortile del circolo anziani.

E' accaduto tutto intorno alle 3.15. La banca ha sede sulla provinciale per Busseto, a poche centinaia di metri dal centro del paese. Non è ancora chiaro che cosa sia stato utilizzato per provocare l'esplosione ma pare che nessun cittadino abbia segnalato quello che deve essere stato un forte boato. A portare sul posto l'Ivri e i carabinieri di Fontevivo e Fidenza è stato l'allarme. Nel frattempo la banda aveva avuto il tempo di raccogliere quelle poche banconote uscite dallo sportello e di darsi alla fuga. E' caccia a un'auto di colore scuro.