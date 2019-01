Cercano di far esplodere il bancomat della Cassa Padana ma il colpo fallisce

Esplosione nella notte, intorno alle 3.40, a Viarolo di Sissa Trecasali. Una banda di malviventi ha cercato di far "saltare" il bancomat della filiale della Cassa Padana, che si trova nel centro della frazione, ma il tentativo è fallito. Il bancomat è stato danneggiato ma, secondo una prima valutazione, i ladri non sarebbero riusciti ad asportare denaro. L’esplosione è stata udita dai residenti, ma non ha provocato danneggiati ad auto od abitazioni nelle vicinanze.

Sul posto sono al lavoro i carabinieri della stazione di Sissa, della compagnia di Fidenza, del reparto operativo di Parma e del nucleo degli artificieri.

Venerdì scorso c’era stato un tentativo del tutto simile alla filiale Cariparma Crédit Agricole di Fontevivo. In quell’occasione i ladri erano riusciti ad arraffare solo poche banconote. c.cal.