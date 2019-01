Senso unico alternato sul sovrappasso di via Cremonese su A1 e Tav, a Viarolo

Il servizio Viabilità della Provincia di Parma rende noto che è stato istituito il senso unico alternato sulla strada provinciale n. 10 “di Cremona” in corrispondenza del sovrappasso all’autostrada A1 e alla linea ferroviaria TAV prima dell’abitato di Viarolo.

La misura si è resa necessaria per rendere possibile l’esecuzione di lavori di somma urgenza per la sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale, allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza del transito.

Il senso unico alternato sul ponte durerà da oggi, lunedì 21 gennaio 2019, fino al termine dei lavori, la cui durata è stimata in una settimana circa. Il traffico è regolamentato da movieri di giorno; di notte, nel caso in cui non sia possibile ripristinare il doppio senso di marcia, il senso unico alternato sarà regolato da semaforo.