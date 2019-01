Daino albino avvistato e fotografato sulle colline

Un rarissimo esemplare di daino albino è stato avvistato qualche giorno fa sulle colline di Varano Melegari. L’esemplare è stato immortalato da una ragazzina durante una passeggiata con la mamma. «Mentre stavo facendo una passeggiata con la mamma ho visto questo esemplare rarissimo di daino bianco, in compagnia di un altro daino adulto, stavano mangiando l’erba e si sono fermati per circa 10 15 minuti, ed io tra lo stupore e la meraviglia del momento non ho esitato a scattare qualche foto, per niente impauriti dalla mia presenza tanto che, si sono coricati sulle rocce al sole» tornerò ancora in questo posto dice la ragazzina sperando di rivederlo, spero tanto che nessun cacciatore le dia la caccia.

Dieci anni fa circa, nella zona di Prelerna nel comune di Solignano un esemplare simile è stato immortalato, si tratterebbe di una femmina, nota curiosa, nella zona è sorto un agriturismo Daina Bianca proprio in suo onore. Un'altra segnalazione di avvistamento risale alla scorsa estate un altro daino bianco a San Vittore nel comune di Salsomaggiore.