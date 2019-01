Polo sanitario di Fornovo: lavori in corso per il nuovo parcheggio

A Fornovo, al Polo sanitario dell’Ausl, sono in corso i lavori per realizzare il nuovo parcheggio, con l’obiettivo di rendere disponibili entro marzo 73 posti auto in più, per arrivare ad un totale di 145.

L’intervento, con un investimento dell’Azienda sanitaria di 80.600 euro, è necessario vista l’ormai prossima trasformazione del complesso sanitario in Casa della Salute.

Lo dice un comunicato dell'Azienda Usl, che prosegue:

In via Solferino 32, in aprile apre il cantiere per realizzare la quarta palazzina, che, tra altri servizi sanitari, ospiterà gli ambulatori dei medici di famiglia. I quattro edifici andranno così a costituire la Casa della Salute, a disposizione dei cittadini di Fornovo - e non solo - dall’estate 2020.

La Casa della Salute non è semplicemente un luogo dove trovare tanti servizi, bensì è un luogo dove grazie all’integrazione tra professionisti sono garantite continuità assistenziale e prossimità delle cure. Migliora quindi la presa in carico degli utenti, che ricevono risposte certe ai propri bisogni di salute, con particolare riferimento alla gestione di patologie croniche. Nelle Case della Salute opera, infatti, un team interdisciplinare in grado di fornire prestazioni cliniche di qualità e una vasta gamma di interventi specialistici, preventivi e di promozione della salute.

La piantina dei lavori che saranno realizzati