Controllo di vicinato: attenzione alle truffe

La vicenda dell'anziana truffata da falsi membri dei controlli di vicinato a Collecchio l'ha raccontata ieri la Gazzetta di Parma. E oggi Ii Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense precisa, come già scritto ieri, che "nessun membro aderente ai gruppi di Controllo di Vicinato attivi nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e Lesignano de’ Bagni, abbia mai bussato alla porta di alcun cittadino chiedendo denaro per poter usufruire del servizio. Il Controllo di Vicinato è infatti un servizio volontario e gratuito, pertanto nessuno è autorizzato a chiedere soldi, come apparentemente accaduto a Pontescodogna stando all’articolo pubblicato dagli organi di stampa locali nella giornata di giovedì 24 gennaio. Risulta, invece, che una società di vigilanza privata abbia proposto ad alcuni cittadini un contratto per una prestazione a pagamento che nulla a che vedere con il Controllo di vicinato.

La Polizia Locale invita i cittadini a segnalare eventuali persone che chiedono denaro in nome del Servizio telefonando al numero 0521 833030."