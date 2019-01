Federica Beretta, da Noceto a Bond Street. A 28 anni direttrice di una galleria d'arte

La londinese Bond Street, nella storica zona di Mayfair e strada simbolo dello shopping «griffato», degli hotel di lusso e delle botteghe d’arte, annovera tra le sue personalità più influenti anche la nocetana Federica Beretta, nominata lo scorso novembre direttrice della prestigiosa Opera Gallery: incarico che fa di lei, a soli 28 anni, la più giovane direttrice delle gallerie del gruppo considerato uno dei principali rappresentanti internazionali di arte moderna e contemporanea e le ha messo tra le mani il premio «Talented Young Italians» assegnato dalla Camera di Commercio Italiana in UK ai migliori «under 40» dell’anno.

Ma se oggi davanti ai suoi occhi passano capolavori da milioni di euro e si ritrova spesso sulle copertine di giornali e riviste blasonati, Federica lo deve solo a tanto lavoro e al «coraggio» che l’ha portata prima a studiare all’università di York e poi a trasferirsi a Londra per «giocare le sue carte» al meglio. «Fare la gallerista non era nei miei sogni e nemmeno nei miei piani: io avrei voluto fare la scrittrice di romanzi – racconta tra un’intervista con Sky e la gestione di un’installazione artistica -. Da sempre sono appassionata d’arte, ma non avevo pensato di farne una professione. Nel mio percorso ho però sempre cercato di ascoltare le persone che avevano più esperienza, di metterci impegno, e di studiare e lavorare sodo per acquisire gli strumenti necessari a raggiungere i miei obiettivi: dopo anni, ora so di lavorare nel mercato più affascinante al mondo».

L’inizio non è stato così luccicante: il primo impiego era infatti da stagista. «Ero appena arrivata a Londra e stavo facendo un giro per la città quando è passato un bus con scritto Chelsea: non avendo mai visitato quel quartiere sono salita». Al momento di scendere, però, Federica sbaglia lato e si trova nel quartiere del design. «In quella strada c’è una galleria dopo l’altra allora ho sistemato il vestito e i capelli, ho tirato fuori il curriculum e sono entrata alla Ransom proponendomi come “volontaria”. Il direttore ha riso perché nelle gallerie commerciali non si fa volontariato ma mi ha fatto un colloquio al volo: l’esperienza che avevo fatto in Gazzetta di Parma, poi, mi ha permesso di essere chiamata come addetto stampa. La cosa buffa è che uscendo ho preso un biglietto da visita perché non sapevo proprio dove mi trovavo e come tornarci».

Ma il suo talento è saltato all’occhio e, un passo dopo l’altro, coniugando il lavoro con lo studio per conseguire il master alla City University, è arrivata a dirigere la galleria curando poi più di 20 mostre in 3 anni. Ormai pronta a «volare alto», è arrivata anche l’opportunità di fare il salto di qualità ed è entrata in Opera Gallery come «senior art advisor», Federica ha saputo sfruttare l’occasione arrivando al massimo livello in meno di un anno. «Dirigere una galleria è un mestiere estremamente stimolante ed eterogeneo.

Non esistono giornate tipo, ma ci sono tipi eccentrici che rendono il mondo dell’arte stravagante e magico: uomini e donne d’affari che hanno studiato nelle migliori università della terra e sono proprietari di collezioni da capogiro che comprendono qualche Picasso, Chagall e Warhol. Ho smesso di contare le notti insonni che ho trascorso nell’attesa di una risposta per la vendita di un Dubuffet, un Basquiat o un Botero da milioni di sterline. L’aspetto artistico si alterna costantemente con quello commerciale: dopo giornate nello studio dell’artista, si passa alla scrittura e alla preparazione del catalogo della mostra, e nel giorno del vernissage per ore sposti dipinti, spingi sculture, fai e disfi tutto fino a che l’allestimento è perfetto. Le mostre sono un incantesimo che non sai mai se si avvererà. Il primo anno credo di avere perso almeno sei chili grazie agli eventi che ho organizzato e al terribile mal di pancia che mi causavano. Ci sono centinaia di aspetti che vanno curati in una esposizione e durante il vernissage: il marketing, la pubblicità, i cataloghi, le brochure, la letteratura, le etichette su ogni quadro, l’allestimento, la guest list - senza quella non sei “cool” -, il tappetto rosso, la musica, l’intrattenimento, i video proiettati, i drink e il catering. Mi è successo di tutto durante mostre, per esempio mi hanno trattenuto due dipinti alla frontiera americana e i due pezzi forte della collezione non sono mai arrivati».

Talvolta poi, a varcare la soglia, sono anche i «supervip»: durante il vernissage della mostra fotografica di Ellen von Unwerth è arrivata a sorpresa Claudia Schiffer. «Lavorare a Bond street, dove un affitto costa milioni e dove se non hai la Bentley sei un outsider, è sempre un’esperienza particolare. In quell’occasione, l’arrivo di Claudia Schiffer, concordato all’ultimo istante tra le assistenti personali della modella e della fotografa, è stato un delirio: tutti volevano un selfie da pubblicare su Instagram e temo di aver rovinato tutti gli scatti dei fan».