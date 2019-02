"Hanno sparato ai miei due cani e li hanno gettati nel Recchio"

Li hanno cercati per un giorno e per una notte. "Li abbiamo ritrovati questa mattina, nel Recchio e con due fori di proiettile: aspettiamo solo l'esito dell'autopsia per avere la certezza". La voce è tremante di rabbia e di dolore. E' il proprietario dei due cani trovati morti a parlare. I due lupi cecoslovacchi erano scomparsi dal giardino della casa dei genitori, le ricerche avevano coinvolto gli amici e - attraverso i social network - anche chi si trovasse in zona, quella di località Torchio, a Fontevivo. Poi la scoperta. E una denuncia ai carabinieri in arrivo, per capire chi ci sia dietro a questa brutta storia.

Ampio approfondimento sulla Gazzetta di Parma in edicola domani.