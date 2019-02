Sequestrati nel parmense 1600 chili di falsi salumi Dop e Igp

I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma hanno sequestrato nel parmense oltre 4.000 confezioni di Prosciutto Crudo, Coppa e Salame per 1.600 chilogrammi complessivi ed un valore di 4.000 euro oltre a 9.000 etichette per il confezionamento dei prodotti, in quanto evocanti indebitamente le denominazioni protette Prosciutto di Parma Dop e Coppa di Parma Igp. Contestati, dai militari parmigiani, illeciti amministrativi per 8.000 euro.

Sequestrate in via cautelativa, invece, dai Carabinieri del Nas di Bologna, 36 tonnellate di materie prime di lavorazione tra salumi, prosciutti, formaggi e carni cotte - perché «recanti un termine di conservazione superato» - nel corso di un controllo in una ditta modenese. Il valore della merce sequestrata dai militari è di 370.000 euro. Il responsabile legale dell’azienda emiliana è stato sanzionato e segnalato all’Autorità Sanitaria Locale.