Cade su un pendio ghiacciato mentre fa scialpinismo: ferito un 47enne

Un uomo di 47 anni residente in provincia di Parma è rimasto ferito in modo grave questa mattina nella zona del Lago Verde, nel monchiese, dove stava compiendo una gita scialpinistica. A causa dei pendii ghiacciati, è scivolato cadendo per alcuni metri e ha riportato n forte trauma toracico e sospette fratture allo sterno. Sempre cosciente, è stato lui stesso ad allertare telefonicamente alcuni tecnici del Soccorso Alpino di sua conoscenza, che fortunatamente erano in addestramento nel comprensorio di Prato Spilla, a poca distanza dall'incidente.

Arrivati sul posto, i tecnici del Soccorso Alpino hanno richiesto l'attivazione dell'elisoccorso, arrivato poco dopo da Pavullo nel Frignano. Stabilizzato, lo scialpinista è stato verricellato e trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma.