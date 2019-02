Meteo, è anticipo di primavera. Temperature sopra la media

Temperature sopra la media e sole su tutte le regioni: è un anticipo di primavera, quello che sta regalando l’anticiclone nordafricano che sta guadagnando terreno ed estendendo la sua influenza a tutta l’Italia: è quanto emerge dall’analisi dei meteorologi di Meteo.it, che rilevano come la stabilità atmosferica possa portare con sè la formazione di nebbie, che nelle prime ore di domani saranno presenti in diverse zone del Nord.

«L'alta pressione insisterà per gran parte della prossima settimana, garantendo sempre condizioni di tempo prevalentemente stabile», osservano i meteorologi di Meteo Expert. «Da lunedì, e almeno fino a giovedì, ci attendono quindi - proseguono - giornate tra sole e nuvole, con sostanziale assenza di piogge, numerose nebbie mattutine e temperature leggermente al di sopra della norma».

Per domenica si prevede cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutte le regioni, mentre banchi di nebbia potrebbero formarsi sulla Valpadana Orientale e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature in aumento, in alcuni casi sopra le medie stagionali, soprattutto sul versante adriatico e al Sud.

Lunedì ancora sereno, ma qualche nuvola su Liguria e regioni tirreniche, comunque senza piogge. Al mattino nebbia sulle pianure del Nord, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Centro-Nord.

Si prevede che l’alta pressione possa proseguire per gran parte della settimana, ma la stabilità potrebbe portare grigiore e nebbie, accanto all’accumulo di polveri sottili. La situazione potrebbe cambiare sul finire della settimana, con l’arrivo di correnti fredde dai Balcani.

Le previsioni per il parmense