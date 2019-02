Ancora follia sui campi Juniores: tifoso sferra un pugno al guardalinee

Di nuovo una giornata di "altro calcio" e di violenza nel campionato Juniores di calcio. Stavolta la partita "incriminata è Fontanellato-Aurora. Al 35esimo del primo tempo un giocatore della squadra di casa è rimasto vittima di un grave infortunio di gioco, il match è stato fermato dall'arbitro per permettere i soccorsi e a quel punto un gruppo di tifosi del Fontanellato è entrato in campo. Il guardalinee avrebbe detto ai tifosi di uscire, ma uno di loro, dopo averlo insultato, lo avrebbe raggiunto per sferrargli un pugno che un dirigente dell'Aurora è riuscito in parte a deviare. E da lì sarebbe partito un ulteriore parapiglia, coi giocatori della squadra ospite arrivati a difendere il dirigente.

La partita è stata sospesa, ma - secondo una prima ricostruzione - non per l'episodio che ha coinvolto guardalinee e dirigente ospite, ma perché i giocatori del Fontanellato non se la sarebbero sentita di proseguire dopo il brutto infortunio del compagno.

Il Fontanellato, insieme al Marzolara, era coinvolto nell'episodio di presunte frasi razziste e rissa sugli spalti nell'incontro disputato a metà gennaio e per cui le due società erano state multate.