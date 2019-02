La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco intorno alle 8, quando si è capito che sarebbero serviti rinforzi per attrezzati per salvare quella cavalla finito in un dirupo. L'animale è scivolato nella zona di Casa Brozzi, nei pressi di Miano. E per riuscire a recuperarlo è stato attivato l'elicottero del 115. L'animale - che si chiama Margaret Tatcher - è stato sedato e imbragato.