Auto con a bordo cinque amici si schianta contro un platano: grave il conducente

Pauroso incidente questa notte a Traversetolo. Intorno alle 4.50 in via IV Novembre, all'altezza di Villa Pigorini, un'auto ha finito la sua corsa contro un platano. A bordo c'erano cinque amici, quattro ragazzi e una ragazza. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere e liberato dai militi della Croce Azzurra di Traversetolo, supportati poi dai vigili del fuoco arrivati da Langhirano. Il giovane è stato ricoverato al Maggiore in gravi condizioni. Ferite di media gravità per uno degli amici. Illesi gli altri.

Foto d'archivio