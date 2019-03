Diversi incidenti sono avvenuti nel pomeriggio nel Parmense. Sulla via Emilia a Pontetaro c'è un'auto fuori strada: ferite di media gravità per una donna, che aveva con sé anche un bambino. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.



A Berceto un motociclista è stato trovato a terra sulla statale della Cisa: è stato portato al Maggiore in gravi condizioni. Il 118 ha inviato anche l'elicottero.

Un altro motociclista è rimasto ferito in un incidente nella zona di Santa Maria del Taro.