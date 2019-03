Chiusa Ferranda, auto si ribalta: un ferito grave. Schianto anche a San Michele Tiorre

Pauroso incidente ieri sera intorno alle 23 a Chiusa Ferranda, dove un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Allertati i soccorsi, una persona è stata trasportata in ambulanza al Maggiore in gravi condizioni.

Uno schianto tra due auto è invece avvenuto alle 7.55 a San Michele Tiorre, in via Boccette. Una delle vetture coinvolte è finita nel canale a lato della carreggiata. Una persona è stata ricoverata al Maggiore in condizioni di media gravità.