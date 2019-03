Caldo da fine aprile, ma è in arrivo altro freddo

Quella di ieri è stata un'altra giornata più da tarda primavera che da fine inverno. Dopo una notte relativamente fresca, con minima che in città non è comunque scesa sotto i 6 gradi, la temperatura è rapidamente salita, con la massima che ha superato in città e in buona parte della provincia i 23 gradi nel primo pomeriggio e ancora ieri sera alle 20 era scesa soltanto a 17-18.

Un clima più vicino alle medie dell'ultima decade di aprile che a quello di metà marzo, che continuerà ancora oggi, consentendo quindi di festeggiare la tradizionale fiera di San Giuseppe, ma che già domani vedrà un rapido ritorno verso temperature più basse anche di una decina di gradi rispetto a ieri. L'arrivo di aria più fresca accompagnata da nuvole porterà a una brusca diminuzione delle massime e in misura molto minore delle minime per almeno un paio di giorni.

PROSEGUE LA SICCITÀ

Anche se giovedì è tornata la pioggia in città dopo un mese di assenza totale, il periodo resta comunque siccitoso e, fino a ieri, il marzo del 2019 rimane notevolmente al di sotto della media delle precipitazioni. Le previsioni, però, non indicano possibilità di precipitazioni, se non di scarsa entità, per tutta la settimana.

DA 15 GIORNI PM10 OK

Buone notizie arrivano invece dal fronte smog: nonostante la poca pioggia, l'ultimo sforamento del Pm10 risale a domenica 3 marzo e venerdì, grazie al vento, il livello è sceso addirittura a 12. g.l.z.

Le previsioni per il parmense, comune per comune