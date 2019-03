Cinque coltelli in auto: denunciato 42enne di Fornovo

Dalla Pedemontana è sceso fino nella Bassa mantovana, portando con sé cinque coltelli.

Ma quel «bagaglio» insolito e decisamente inquietante sulla sua autovettura, non è passato inosservato agli occhi dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Viadana che hanno così denunciato l'automobilista - un 42enne residente a Fornovo - per porto abusivo di armi.

L’uomo è stato fermato durante un posto di blocco previsto nel centro della cittadina della bassa mantovana.

I militari, dopo aver controllato minuziosamente l'interno dell’auto del fornovese, hanno rinvenuto cinque coltelli a serramanico di cui due da 17 centimetri, due da 15 centimetri ed uno a doppia lama da 22 centimetri.

Il proprietario dei coltelli ai militari ha fornito risposte vaghe: non è stato in grado di giustificarne il possesso e soprattutto come mai avesse deciso di tenerli nell'auto.

Le armi bianche sono state poste sotto sequestro dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Viadana e sono tuttora custodite al comando della cittadina mantovana in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.