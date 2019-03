Elezioni: il centrodestra schiera Uccelli

Il candidato sindaco della neo-costituita lista civica «Coinvolgere Montechiarugolo», appoggiata dai partiti di centrodestra, esce allo scoperto. Si tratta di Vittorio Uccelli, 52enne architetto di Basilicanova che, per l’appunto, ha deciso di scendere in campo alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, aspirando al ruolo ricoperto per due mandati da Luigi Buriola, alla guida di una lista che faceva riferimento al centrosinistra.

«Fino a pochi mesi fa – spiega Uccelli – non ho mai pensato d’intraprendere il percorso politico-amministrativo. Poi, diverse persone mi hanno invitato a riflettere su questa possibilità. Ho capito che avrebbe potuto essere un’esperienza interessante dal punto di vista amministrativo».

L’aspirante sindaco, sposato e senza figli, è un libero professionista e si presenta come un libero pensatore, è docente di composizione architettonica al Politecnico di Milano (alla sede di Mantova) ed è anche autore di alcuni libri. Tra il 2013 e il 2014 è stato il precursore del gruppo di controllo di vicinato formatosi sul territorio. La parentesi politica potrebbe, dunque, rappresentare in qualche modo la continuità di tale esperienza di impegno a favore della comunità.

«Per lavoro mi occupo di città e progettazione del territorio – afferma – e questo significa prendersene cura, così come dovrebbe essere per ciò che si amministra. Così nasce la voglia di far qualcosa per il territorio in cui vivo. Per la mia lista. “Coinvolgere Montechiarugolo”, ho cercato delle persone che avessero determinate caratteristiche, quali competenza, entusiasmo e intraprendenza. Ritengo che lavorare coinvolgendo significhi operare insieme con ruoli di responsabilità».

Il candidato al ruolo di «primo cittadino» anticipa che la «sua» squadra sarà composta da persone di ogni età, in quanto «i giovani hanno dalla loro parte la forza e l’esuberanza, mentre i meno giovani possono mettere a frutto la loro esperienza». «Tutti i componenti della lista – sottolinea – dovranno sottoscrivere un codice etico che si snoda nei seguenti otto punti: avere a cuore le esigenze degli altri, avere cura del territorio, coltivare buone relazioni, affrontare i problemi con serenità, discutere solo di ciò che si conosce, coniugare tradizione e innovazione, ottimizzare sempre le risorse, assumersi le proprie responsabilità».

L’aspirante sindaco afferma d’avere particolarmente a cuore il tema della sicurezza ad ampio raggio. «Come architetto – conclude – sono convinto che la buona pianificazione e la lungimiranza significhino anche meno degrado e più sicurezza, riappropriandosi dello spazio pubblico».