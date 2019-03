Elezioni/1 Massari si ricandida:«Così dico grazie alla mia città»

Il sindaco uscente Andrea Massari ha annunciato ieri, nella sala del palazzo ex Licei affollata di pubblico, la sua ricandidatura per il mandato 2019-2024. E lo ha fatto con l’evento «Noi, Fidenza».

Massari si è emozionato più volte, nel raccontare i suoi cinque anni di mandato da sindaco. «Fidenza mi ha insegnato tre parole che valgono una vita intera: coraggio, semplicità e fiducia. Fidenza è una città che cammina insieme a te, mentre la amministri, la vivi. Fidenza ti critica e ti sprona, ti protegge. E non ti lascia mai solo. Per questo mi ricandido: semplicemente per servire la comunità. È il mio modo per dire grazie col cuore a questa città speciale», ha detto.

Un lungo discorso, il suo, ricco di numeri. Numeri «indispensabili per uscire dalla propaganda ed entrare nei risultati che hanno reso orgogliosi i fidentini. Ne cito due: il successo straordinario della Gran Fiera di San Donnino-BorgoFood e la Via Francigena nella tentative list Unesco».

Massari ha ricordato che «nel 2014 per ogni fidentino il Comune investiva 71 euro in opere pubbliche. Nel 2018 siamo arrivati a 984 euro». Quindi ha citato i pilastri del suo mandato: 14 milioni investiti su tutte le scuole di Fidenza. Inoltre ha posto l’accento sull’ambiente, chiedendo di «sostenere con forza Greta Thunberg e i ragazzi straordinari che hanno fatto ciò che la politica non fa da tempo. A Fidenza siamo dentro questa sfida con i 7.500.000 euro riportati a casa per le bonifiche ambientali che proseguono e la raccolta differenziata sopra quota 80% che è uno dei più grandi successi dei fidentini. Un successo premiato con 800mila euro di ecobonus destinato per scontare 30 euro per ogni fidentino sulla Tari, che resta la più bassa della provincia».

Poi ha aggiunto: «Promettevamo la città bella, pulita e ordinata e lo abbiamo fatto: via Zani, via Malpeli, l’area mercato, le riqualificazioni eseguite dalle colline fino al centro. E proprio sul centro sono arrivati un milione di euro, altri 800 mila euro nel 2018 per eventi e misure diventate un patrimonio condiviso da tutti come la sosta gratis per 30 minuti. In quattro anni il Comune ha sostenuto, finanziato, patrocinato oltre 400 giorni di eventi, sviluppando una nuova stagione culturale che dal Magnani al progetto My Cinema passando per le Orsoline ha portato aria fresca».

«Mi candido con la chiarezza dimostrata fino ad oggi – ha sottolineato Massari –. Il nostro programma è già iniziato, è già all’opera in cantieri che fra pochi giorni e pochi mesi i fidentini vedranno partire». Il sindaco ha quindi parlato della nuova caserma dei carabinieri e della guardia di finanza, che sorgeranno lungo l’asse della via Emilia e delle tre scuole nuove, dall’ampliamento della casa protetta.

«Per cinque anni abbiamo parlato con chiunque avesse buone idee per Fidenza, dimostrando che non ci interessava sapere chi o cosa avesse votato chi avevamo di fronte. E continueremo su questa strada – ha concluso Massari –, quella dell’impegno civico che è curiosità, fantasia, capacità di unire a Fidenza, per Fidenza». s.l.