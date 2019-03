Paura per un ciclista caduto ai tornanti di Piantonia

Paura per un ciclista caduto intorno alle 11 ai tornanti di Piantonia. Non si sanno ancora le cause dell'incidente, che saranno ricostruite dai carabinieri di Berceto. In particolare, c'è da capire se ci siano altri mezzi coinvolti.

Il ciclista stava pedalando insieme ad un gruppo di amici. Inizialmente le sue condizioni erano parse preoccupanti: se l'è cavata, fortunatamente, con un grande spavento e traumi non gravi.

Sul posto l'ambulanza e l'automedica della croce Rossa di Berceto.