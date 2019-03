Difesa del suolo e danni da maltempo: 115 interventi nel Parmense (più il Baganza)

Difesa del suolo. Nel 2019 in Emilia-Romagna al via oltre 700 interventi per 146 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio: 115 in provincia di Parma, per 12,8 milioni a cui si aggiungerà l’appalto per la realizzazione della cassa di espansione del Baganza per 55 milioni di euro e quindi un totale complessivo di risorse di quasi 68 milioni. E a soli 20 giorni dallo stanziamento dei fondi nazionali, già definito un maxi-piano di quasi 250 interventi da 38 milioni per i danni da maltempo: cantieri aperti entro settembre. Il presidente Bonaccini: "L'Emilia-Romagna è pronta, qui le opere si fanno". negli interventi "parmensi" il gelicidio di dicembre e l’alluvione del Parma a Colorno (Pr).