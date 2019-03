Ritrovate le preziose chitarre da collezione rubate a Felino

Erano entrati in azione di giorno, armati di martello pneumatico. Bottino, preziose chitarre da collezione e altri oggetti un valore totale di 200mila euro. Era accaduto il 4 marzo scorso a Felino e a distanza di due settimane i carabinieri della Compagnia di Guastalla sono riusciti a recuperare l'auto utilizzata dalla banda, che era stata rubata nel Modenese, attrezzi da scasso, indumenti da travisamento e ricetrasmittenti per le comunicazioni durante i furti e anche le costose chitarre da collezione sparite a Felino e che saranno restituite oggi al proprietario a margine della conferenza stampa in cui verranno forniti maggiori dettagli dell'operazione.