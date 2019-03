Tentano il furto a Neviano: due albanesi arrestati a Vezzano sul Crostolo

Dopo aver tentato di rubare in una casa a Neviano, due albanesi sono stati arrestati dai carabinieri a Vezzano sul Crostolo.

Ieri mattina i due uomini hanno tentato di rubare in un'abitazione a Neviano ma il colpo è fallito grazie vicini di casa, che hanno dato l'allarme e li hanno messi in fuga. I vicini hanno anche annotato il numero di targa dell'auto dei malviventi. L'auto è risultata di proprietà di una donna residente a Vezzano. Ricevuta la segnalazione dai colleghi di Traversetolo, i carabinieri di Vezzano hanno cominciato a controllare le zone solitamente frequentate dal marito della donna. In breve tempo lo hanno trovato in un locale in località La Vecchia, assieme a un connazionale senza fissa dimora, già ricercato per alcuni furti a Carpineti. I due sono stati arrestati, l'auto è sotto sequestro.