Scossa di terremoto (magnitudo 3) tra Borgotaro e Valmozzola

Questa sera, alle 22.42, una scossa di terremoto è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri da Borgotaro in direzione di Valmozzola. Il sisma, secondo quando risulta dagli strumenti, è stato di magnitudo 3. Non risultano chiamate ai vigili del fuoco per segnalare danni o problemi.