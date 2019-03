Torrile, garage distrutto dalle fiamme. Inagibile l'appartamento al piano di sopra

Le fiamme si sono levate in piena notte, e ai vigili del fuoco sono servite quasi sei ore di lavoro per domare prima l'incendio, mettere tutto in sicurezza ed effettuare le verifiche del caso. E' accaduto intorno alle 2.30 a Torrile, in via Allende, e ad essere distrutto dal rogo è stato il garage di una palazzina. Non si sa ancora se ci fossero veicoli all'interno, ma si sa che, a causa dei danni, è stato dichiarato inagibile l'appartamento che si trova al piano superiore.