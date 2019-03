Incidente nel bosco: grave un motociclista recuperato dal Soccorso alpino

Soccorsi attivati intorno alle 11.30 per un incidente a un motociclista nei boschi che circondano la località Casa del Tron, nel Comune di Varsi. Sul posto, oltre a i tecnici del Soccorso Alpino anche l'assistenza pubblica di Varsi e l'elicottero dell'Elipavullo. La zona in cui il motociclista è caduto è raggiungibile solo a piedi, e questo ha reso difficoltoso recuperarlo e poi trasportarlo in un luogo in cui potesse essere poi affidato all'elisoccorso. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è ricoverato nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore.