Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

1) PROJECT MANAGER

Azienda nel settore dei contenitori in vetro e plastica per l’industria farmaceutica è alla ricerca di un project manager per lo sviluppo della funzione Product Innovation. La risorsa sarà l’interfaccia tra il cliente e le esigenze dello stesso relative allo sviluppo di soluzioni in ambito packaging (plastica e vetro) e il team che all’interno dell’azienda è deputato alla realizzazione del progetto, garantendo il rispetto di tempi, qualità e risultati. Il Project manager dovrà, inoltre, raccogliere dati e informazioni da parte del cliente e veicolare il tutto verso l’interno; essere il trait d’union tra l’esterno e le funzioni aziendali coinvolte (Progettazione, Costruzione Stampi e Trial Validation e Controllo Qualità); gestire e sviluppare la relazione con il cliente al fine di promuovere proattivamente soluzioni innovative, strategiche per l’Azienda. Il candidato ideale è un giovane laureato in Ingegneria (meccanica o aeronautica) che abbia maturato un’esperienza di Progettazione e Project Management in ambito innovazione prodotto, in contesti assimilabili (packaging e meglio ancora se nel farmaceutico) presso realtà strutturate. Oltre a questo è indispensabile conoscere il francese in modo fluente, gradita la conoscenza dell’Inglese. Completano il profilo spiccate capacità relazionali, problem solving, orientamento al risultato, buone capacità di analisi oltre ad un atteggiamento flessibile, agile, proattivo e dinamico, e la disponibilità a viaggiare completano il profilo ricercato.

Sede di lavoro: Parma

2) CONTABILE

Associazione di categoria con sede a Parma ricerca un/a contabile. La risorsa dovrà possedere un diploma di Ragioneria con ottimo curriculum studiorum, l’eventuale Laurea in Economia sarà considerato requisito preferenziale; esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo, maturata presso Studi professionali di livello strutturati e modernamente organizzati; ottime capacità relazionali e comunicative, in particolare con i clienti; ottima conoscenza della contabilità e del bilancio; buona conoscenza dell’IVA e del Testo Unico delle imposte sui redditi. Oltre a questo il futuro contabile dovrà sapere ben utilizzare il PC, in particolare il pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica oltre alla conoscenza dei più diffusi gestionali, la conoscenza di Zucchetti costituirà requisito preferenziale. Essere Domiciliati a Parma o nell’immediato hinterland e comunque in aree limitrofe alla sede aziendale è una componente fondamentale. Il/la candidato/a ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività: gestione di contabilità di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati; redazione di bilanci IV direttiva, con documenti collegati; predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); tenuta e stampa dei libri cespiti e dei libri inventari; compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni; studi di settore; adempimenti Intrastat; comunicazioni di operazioni con Paesi black-list; invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro imprese in generale);

Zona di lavoro: PARMA

3) ADDETTO REPARTO ALLESTIMENTO SCAFFALI

Punto vendita appartenente alla GDO cerca addetto da inserire sotto la supervisione del Responsabile di Negozio, per l’attività di registrazione della spesa; la gestione dei metodi di pagamento; l’assistenza alla clientela; l’attività di carico/scarico merce e il rifornimento sugli scaffali della merce, nonché l’attività di cassa. Si cerca Diplomato/a con esperienza pregressa in attività di gestione della cassa, maturata preferibilmente in contesti GDO.

Sede di lavoro: PARMA

4) STORE MANAGER OGGETTISTICA & ACCESSORI CASA

Azienda operante nel mondo dell’oggettistica per la casa e per la cucina, ricerca uno manager per il suo store. La risorsa si occuperà della gestione generale del punto vendita e delle sue risorse, del monitoraggio delle vendite e dell’organizzazione dello spazio espositivo. Sarà presente sul piano vendita, andando a fornire un servizio assistito e dedicato al cliente, volto alla soddisfazione dei suoi bisogni e alla sua fidelizzazione. Si occuperà inoltre di tutte le operazioni di cassa e back office. Al candidato ideale sono richieste un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni, maturata in aziende retail strutturate ed orientate ad una vendita assistita. Sono altresì valutabili anche candidature di Assistant Store Manager o di Responsabili di Reparto provenienti da grandi metrature. inoltre, il candidato ideale possiede una forte attitudine al confronto, alle relazioni personali, alla gestione di un team e alla pianificazione delle attività. La figura ricercata dovrà anche essere proattiva, flessibile, versatile e dinamica

Zona di lavoro: PARMA

5) DATA SCIENTIST

Società operante nel settore bancario ricerca un data scientist. La risorsa entrerà a far parte della direzione architettura e riportando al responsabile dell’unità organizzativa si occuperà di seguire e sviluppare progetti di algoritmica a supporto dei sistemi informativi bancari (marketing, risk, ecc…) Il candidato ideale ha maturato 2 anni di esperienza in ambito Data & Analytics in ambito disegno e sviluppo di algoritmi e analisi predittive. Al candidato sono inoltre richiesti: utilizzo di linguaggi R, Python, Scala esperienza nello sviluppo di algoritmi predittivi e analisi statistiche, buona conoscenza di machine learning, buona conoscenza di Advanced Analytics (text mining, ecc…), propensione al lavoro in Team e per Obiettivi, disponibilità e Proattività. Costituiscono un Plus: conoscenza del framework Cloudera ed esperienza in ambito Big Data.

Sede di lavoro: Provincia di PARMA

6) IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE

Azienda nel settore dell’arredo e dell’edilizia, seleziona un/una impiegato/a customer service. La risorsa sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività: gestione delle relazioni con i clienti, in materia di procedure resi, non conformità, reclami, procedure di evasione e spedizione ordini; tramite diversi canali: telefono, email e chat; raccolta delle richieste di clienti e prospects e loro reindirizzo agli interlocutori interni più appropriati; partecipazione a progetti di innovazione continua che riguardino la gestione del clienti; elaborazione ed invio di offerte commerciali; coordinamento e preparazione dei materiali per i cataloghi e dei cataloghi stessi, nonché di gadget e di altri materiali promozionali; organizzazione eventi fieristici e altri adempimenti legati alla mansione. Al candidato sono richieste: un’età tra i 26 e i 30 anni; diploma di scuola superiore e/o laurea, con ottimo curriculum studiorum; standing personale. La risorsa è una persona curata, volenterosa, fortemente determinata e con ottime capacità relazionali. E’ inoltre dotato di cortesia, disponibilità; capacità ed abitudine ad elaborare le richieste di clienti e prospects, anche a contenuto tecnico, e indirizzarle al più opportuno interlocutore interno; massima assertività e proattività; passione per il proprio lavoro, forte desiderio di crescita professionale, massima disponibilità e flessibilità; buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, Word, posta elettronica; ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Ferrara

7) PROGRAMMATORE PLC

Azienda nel settore delle macchine e degli impianti industriali ricerca un programmatore di alto livello. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico elettronico alle dirette dipendenze del Responsabile dell’area Automazione. L’attività sarà divisa tra: programmazione di PLC in Omron e Siemens (TIA PORTAL) con Ladder e conoscenza di WinCC; programmazione in linguaggio Visual Basic e programmazione ad oggetti / database con SQL Server, C, C#. Il candidato ideale ha una formazione universitaria in ambito informatico, ingegneristico e meccatronico.

Zona di lavoro: PARMA SUD

8) RESPONSABILE DI FILIALE

Azienda nel settore della logistica seleziona un responsabile di filiale. La ricerca è rivolta a candidati con una consolidata esperienza di in analoga mansione nel settore logistico. Il/la candidato/a si dovrà occupare di monitorare il conto economico, garantendo l'applicazione dei processi aziendali definiti dalla Direzione, coordinando la gestione amministrativa del personale presente. Le principali mansioni e responsabilità che verranno progressivamente svolte in modo autonomo dal/dalla candidato/a saranno quelle di garantire il rispetto degli obiettivi di budget affidati alla filiale monitorando ed ottimizzando la gestione dei costi di filiale, dirigere ed organizzare le risorse dirette ed indirette della filiale, garantire il rispetto degli impegni qualitativi e dei KPI, dirigere ed organizzare la filiale applicando le regole di sicurezza sul lavoro, promuovendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori. Il candidato ideale è dotato di: leadership, flessibilità, sviluppo dei propri collaboratori e orientamento al servizio clienti.

Sede di lavoro: PARMA

9) TECNICO COMMERCIALE

Realtà di progettazione e costruzione impianti di automazione, ricerca un tecnico commerciale. Il candidato sarà inserito e affiancato dalla direzione commerciale e si occuperà dello sviluppo delle attività di vendita e gestione dei clienti assegnati. In particolare, la risorsa selezionata avrà le seguenti responsabilità: stabilire e sviluppare relazioni commerciali con i clienti assegnati, fornire al team d’ingegneria interno i dettagli di processo e operativi per la scelta dei macchinari/impianti e per produrre la relativa quotazione. In particolare la risorsa avrà la responsabilità di contribuire alla preparazione dei layout di offerta, presentare, discutere e negoziare le soluzioni tecniche e le quotazioni con i clienti, fornire supporto al responsabile delle installazioni durante l’installazione e l’avviamento dei macchinari/impianti, seguire e monitorare il progetto fino all’accettazione finale e collaborare con l’ufficio post-vendita e fornire il supporto necessario al cliente, coordinando le relative attività assieme ai partner di assistenza locale. Il candidato ideale possiede competenze elettroniche di tipo impiantistico, buona conoscenza di AUTOCAD 2D per supportare la preparazione dei layout di offerta, nozioni base di gestione dei progetti, disponibilità a viaggiare per almeno il 50% del tempo e almeno 3 anni di esperienza. E’ considerato titolo preferenziale la provenienza dal settore della costruzione di macchinari per il packaging industriale e l’ottima conoscenza dell’inglese, scritto e parlato e preferibilmente di una seconda lingua.

Sede di lavoro: PARMA

10) ADDETTO MANUTENZIONI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Azienda operante nel settore trasporti ricerca un operaio addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti automatizzati e celle frigorifere e addetto agli interventi elettrici ed elettronici sulle varie strumentazioni presenti all’interno dello stabilimento. La risorsa dovrà dimostrare di possedere una pregressa esperienza come manutentore elettrico ed elettronico oppure di aver conseguito un diploma di perito elettrico / elettronico / elettrotecnico.

Sede di lavoro: TRAVERSETOLO

11) INGEGNERE MECCANICO

Azienda nel settore automazione ricerca un Ingegnere meccanico / meccatronico junior o neolaureato da adibire al ruolo di project manager. La risorsa, in affiancamento e supporto ai senior, dovrà seguire le commesse entranti a 360°, oltre ad occuparsi di raccolta dati, analisi e valutazione tecnica in supporto alle aree tecnica, Acquisti e Service. Dovrà, inoltre collaborare con tutti i reparti dell'azienda e fare riferimento diretto del cliente e monitoraggio. All'occorrenza dovrà occuparsi del collaudo dell’impianto in loco. Al candidato è richiesta: Si richiede: laurea in Ingegneria Meccanica o Meccatronica, ottima conoscenza della lingua inglese per contatti con clienti esteri, disponibilità ad effettuare trasferte in Europa (max 4 mesi totali in un anno). Non è richiesta esperienza ma forte interesse per ruolo e settore

Sede di lavoro: PARMA

12) INFORMATORI AMBIENTALI

Azienda cerca 12 operatori per attività di informazione e distribuzione porta a porta ai cittadini dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Piacenza. Il lavoro, che non prevede nessuna attività di vendita, è organizzato in coppie che si spostano sul territorio comunale con un furgone in dotazione. E’ richiesta patente B, disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato compreso, ottime capacità relazionali ed esperienza in attività a contatto col pubblico.

Zona di lavoro: Piacenza

13) DISEGNATORE MECCANICO

Azienda cerca per il ruolo di disegnatore meccanico diplomato/a perito meccanico o simili con buona conoscenza di programmi per il disegno meccanico 3D.

Zona di lavoro: PARMA

14) RAPPRESENTANTE DI VENDITA

Impresa produttrice di Birra ricerca un rappresentante di vendita per la zona Lombardia. La risorsa dovrà assicurare il presidio del territorio di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati (fatturato, volumi) e la presenza del marchio. Inoltre, dovrà supportare l’azienda nella definizione dei piani di territorio/clienti garantendo il sell out dei prodotti. Il titolare del ruolo: monitora il territorio, in termini di situazione attuale e di trend di sviluppo, garantendo un flusso continuo di informazioni verso la sede, definisce il Piano di territorio/cliente per distributore ed i potenziali clienti da acquisire dalla concorrenza, trasformando le strategie in azioni concrete, attua i Piani Cliente, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita e fornisce feedback ed informazioni periodiche sull’andamento dei clienti. Il Candidato ideale possiede 2/3 anni di esperienza nelle vendite Sell Out in aziende del settore beverage, conosce la zona di presidio, è autonoma ed ha doti imprenditoriali.

15) SISTEMISTA MICROSOFT

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI cerca Sistemista che per provincie di Parma e Reggio Emilia si occupi di assistenza tecnico sistemistica a clienti delle piccole e medie imprese, nonché per studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno tre\cinque anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili. Si richiede conoscenza approfondita dei sistemi operativi Server 2003 -2012 e client Xp – Win10 Microsoft, sia gestione che installazione. Conoscenza ed esperienza su active directory 2003 - 2012, exchange 2003 – 2016, vmware vsphere 4.0 – 6.5, sia gestione che installazione; conoscenza ed esperienza su networking; utilizzo, gestione e configurazione routers e firewall, sia linux che Cisco; conoscenza e gestione server posta elettronica, gestione domini, DNS. Completano il profilo ottima capacità di problem solving e lavoro in team; capacità di relazionarsi in maniera corretta con i clienti, doti comunicative.

Sede di lavoro: Parma

16) AREA MANAGER MACCHINE ALIMENTARI

Azienda appartenente ad un gruppo multinazionale e operante nella costruzione e vendita di macchine per le lavorazioni alimentari cerca diplomato/a tecnico o laureato/a con esperienza di 5-7 anni da inserire, in diretta dipendenza dalla Direzione Commerciale, per sviluppare le azioni commerciali con un'attività B2B (aziende industriali di trasformazione, preparazione cibi pronti) con il ruolo di Area Manager. L’ attività è centrata sulla proposta di soluzioni ad hoc, sulla preparazione di offerte, negoziazione e chiusura contratti. Si richiedono competenze commerciali e tecniche, analisi del mercato, pianificazione delle attività di vendita e controllo dell'area affidata; capacità di leadership e raggiungimento degli obiettivi fissati. La figura, deve essere un esperta nelle vendite e nelle negoziazioni di macchine automatiche e per il confezionamento alimentare. Si richiede la buona-ottima conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informativi.

Sede lavorativa: Emilia ovest - Lombardia sud

17) RESPONSABILI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLO STABILIMENTO

Azienda Italiana leader nella produzione del cartone ondulato, cerca 2 Responsabili del Servizio Manutenzione Stabilimenti da inserire ciascuno nei 2 stabilimenti situati a nord di ParmaLe figure inserite nel ruolo dovranno svolgere le seguenti mansioni principali, alle dirette dipendenze del Direttore di Stabilimento e interfacciandosi con il Responsabile di Produzione e con il Responsabile Ambiente e Sicurezza: curare e garantire la corretta manutenzione elettrica / elettronica / meccanica degli impianti produttivi, costituiti in buona parte da moderni ondulatori e stampatrici a ciclo continuo di grandi dimensioni; aumentare l’efficienza degli impianti basando il sistema di manutenzione sui pilastri del TPM; conoscere e applicare le attività di manutenzione predittiva finalizzate alla prevenzione dei guasti; definire il Piano di Manutenzione a breve, medio e lungo periodo delle linee stesse; pianificare, coordinare e verificare le attività di manutenzione ordinaria / straordinaria delle centrali di servizio (acque, aria compressa, energia elettrica, ecc.); monitorare i costi dei consumi energetici, e implementare soluzioni di riduzione consumi, anche con l’uso di energie alternative; gestire i materiali della ricambistica. Garantire il corretto funzionamento delle macchine e delle attrezzature di officina; collaborare alla stesura dei progetti di investimento. È responsabile della installazione, messa in servizio, collaudo finale di nuove macchine / attrezzature; coordinare il personale dei servizi di manutenzione, composto da squadre di 12 tecnici, su lavorazioni a cicli continuo; proporre le necessarie azioni formative del personale direttamente gestito; garantire il rispetto delle normative di sicurezza. Per ricoprire il ruolo sono richiesti 10/15 anni di esperienza in ruoli analoghi presso aziende del settore cartotecnico, alimentare o farmaceutico, su grandi impianti industriali operanti a ciclo continuo. Le figure ricercate possiedono un’ottima conoscenza dei sistemi innovativi di organizzazione della manutenzione; della lingua inglese parlata e scritta e degli strumenti Office Automation e SAP. Gradita ma non obbligatoria una laurea in ingegneria meccanica / elettrica / elettronica. Completano il profilo chiare doti di leadership che consentano di gestire le persone affidategli e relazionarsi con il management; proattività, orientamento al lavoro per obiettivi.

Sede di Lavoro: Nord di Parma

18) CARRELLISTA RAGNISTA

Azienda nel settore cartotecnica cerca Operaio con il corso di abilitazione alla conduzione di Gru per autocarro per le attività di caricamento impianto con ragno, su nastro trasportatore; coordinamento degli scarichi di materiale sfuso; cernita a terra di materiale plastico; Si richiede attestato alla conduzione di gru per autocarro, esperienza di almeno 4/5 anni su carrello elevatore; patentino per conduzione carrello elevatore; disponibilità a lavoro manuale

Luogo di lavoro: Parma

19) JUNIOR BUYER MOTORSPORT/AUTOMOTIVE

Azienda operante nel settore Automotive/Motorsport cerca Junior Buyer Settore Motorsport/Automotive che si occupi dei materiali metallici, lavorazioni esterne (subfornitura) e componenti finiti, gestendo un parco di fornitori italiani e internazionali. La figura nel ruolo parteciperà attivamente al processo di analisi dei canali alternativi di fornitura (scouting), di cui dovrà preventivamente verificare l'affidabilità, e nel contempo dovrà monitorare il parco esistente nell'ottica di ottimizzare il processo di acquisto, operando in stretto contatto con l'Area Tecnica e l'Ente Qualità, e sarà responsabile del rapporto con i propri fornitori. Nello specifico si occuperà della gestione degli ordini, del rispetto della pianificazione, delle eventuali non-conformità fornitore, delle fasi di negoziazione, entrando nel merito degli aspetti economici, contrattuali e tecnici. Inoltre sarà responsabile, con crescente autonomia, della performance dei fornitori e della generazione di saving.

Si richiede titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Gestionale/dell'Autoveicolo o dei Materiali; Buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e del disegno meccanico e dei cicli di lavorazione. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di software di preventivazione e/o una precedente esperienza come tecnologo meccanico. Completano il profilo passione, motivazione, gestione dello stress, intraprendenza e attitudine al problem solving completano il profilo ricercato

Luogo di lavoro: Provincia di Parma (PR)

20) SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR

Azienda cerca un Senior System Administrator in ambiente Windows. La figura inserita nel ruolo dovrà prevalentemente lavorare in Operation sulle classiche attività di conduzione dei sistemi del cliente (on-premise e in cloud), gestire tickets e partecipare ad attività progettuali. In particolare, si occuperà dell’ esecuzione di attività in qualità di Amministratore di Sistema; del supporto alle applicazioni critiche per le attività quotidiane del cliente (web tools, email service, IP telephony system); dell’amministrazione dell’infrastruttura virtuale, del sistema di monitoraggio, dell’infrastruttura di stampa e del sistema di posta. Per ricoprire il ruolo si richiede laurea o esperienza equivalente di almeno 9 anni, competenze nel platform design e implementation, conoscenza di ITIL e conoscenza approfondita di Microsoft (Windows and Windows Services), Cloud solutions e Vmware. Inglese fluente.

Zona di lavoro: Parma (PR)