Fine settimana col sole, poi fronte freddo da mercoledì

Nel fine settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull'Italia, e regalerà due giornate piene di sole e con temperature in aumento, insolitamente miti, soprattutto al Centro-Nord. Sono le previsioni del sito Meteo.it.



Sabato si prevedono condizioni di bel tempo in tutta l'Italia, con cielo sereno o a tratti velato. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, con punte intorno ai 20C al Nord e sulle regioni tirreniche.

Domenica altra giornata soleggiata, con qualche addensamento sulla Calabria tirrenica e modeste velature in arrivo verso la fine della giornata in Sardegna e all’estremo Nordovest. Temperature stabili o in lieve aumento, nel complesso miti.

La prossima settimana esordisce con un tempo ancora stabile, ma con qualche passaggio nuvoloso, specie in prossimità delle Isole e nelle zone montuose. Anche le temperature non avranno variazioni di rilievo.

Intorno a mercoledì si prospetta l’arrivo di un fronte freddo da nord. Una fase più instabile si prospetta per le regioni di Nordest. Si profila anche un possibile calo delle temperature, che si attesteranno così su valori più normali per il periodo.

