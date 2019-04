Tra laboratori e animali, è Festa di primavera nelle fattorie didattiche

La primavera sta sbocciando e le fattorie didattiche invitano e festeggiare in campagna. Torna la V edizione della festa di primavera dell’Associazione fattorie didattiche della provincia di Parma. Dalla collina al fiume Po, tante le fattorie aderenti che organizzeranno laboratori per bambini e famiglie nei weekend fino al 28 aprile. Non mancheranno gli adorati animali e la possibilità di esplorare le nostre campagne. Una occasione unica per far apprezzare ai bambini la vita all’aria aperta e il contatto con la natura.

