Incidente sul lavoro intorno alla mezzanotte in un'azienda della Bassa. Un operaio - per cause ancora in via d'accertamento - si è ferito in modo grave: una pressa gli ha schiacciato un braccio e gli ha provocati seri traumi.

Immediato l'allarme lanciato dai colleghi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore.

