Uno schianto frontale tra due auto è avvenuto intorno alle 12.45 a Frescarolo di Busseto. I due mezzi sono entrati in collisione - per cause ancora in via d'accertamento - sulla provinciale. Nello scontro una persona ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore, dove si trova al momento nell'area codici rossi.