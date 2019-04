Parmalat perde la causa con Citibank

Parmalat ha perso la causa contro la banca americana Citibank del valore di 431 milioni di dollari Usa: lo ha deciso la Cassazione dando piena legittimità alla sentenza emessa dalla Superior Court del New Jersey il 27 ottobre 2008. I supremi giudici, con verdetto di oggi, hanno respinto il ricorso del gruppo di Collecchio contro la pronuncia della Corte di Appello di Bologna che il 29 agosto 2014 aveva dichiarato «efficace» in Italia la sentenza del New Jersey sul diritto della banca ad essere risarcita.