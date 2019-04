Stava tagliando un albero e all'improvviso è stato travolto dal grosso e pesantissimo tronco. E' accaduto questa mattina poco dopo le 9 in località Le Spiagge a Borgotaro. L'uomo è stato soccorso dai militi della Pubblica Assistenza di Borgotaro ma è stata valutata anche la necessità di far decollare dal Maggiore l'elisoccorso del 118. Il ferito, in gravi condizioni, è stato in effetti trasportato a Parma in volo e condotto nell'area codici rossi del Pronto Soccorso.