Paura per un ciclista caduto: trasportato al Maggiore dall'elisoccorso

Paura per un ciclista caduto a Sanguigna, nella zona di Colorno, intorno alle 12.15. L'uomo stava pedalando lungo la provinciale che costeggia il fiume Po quando, per cause in via d'accertamento, è finito a terra. Pare non siano coinvolti altri mezzi. Nella caduta ha riportato ferite di media gravità ma si è preferito, vista la dinamica, trasportarlo al Maggiore con l'elisoccorso del 118. Sul posto era intervenuta anche un'ambulanza della Assistenza pubblica di Colorrno.