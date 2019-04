Ciclista a terra a Pilastro: è in gravi condizioni

Un altro incidente a un ciclista oggi nel Parmense, dopo quello che ha avuto teatro la provinciale a Sanguigna di Colorno (leggi). Questa volta è accaduto sulla provinciale Massese a Pilastro. Intorno alle 18 sono stati allertati i soccorsi per un ciclista a terra, non si sa se a causa di un malore o di una caduta accidentale. Anche in questo caso non sarebbero infatti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore in gravi condizioni.