Alzapiedi ci riprova: si candida per la terza volta

A pochi giorni dalla presentazione delle liste che concorreranno alla tornata elettorale di maggio, con l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, il primo cittadino uscente, Claudio Alzapiedi, ha ufficializzato la sua candidatura.

Claudio Alzapiedi guida l’amministrazione comunale da due mandati, ed è candidato per la lista «Impegno Comune per Valmozzola», rinnovata rispetto a quella in carica.

L’ufficializzazione della candidatura è stata comunicata sabato scorso in occasione dei lavori della lista con l’ultimazione del programma elettorale.

«La lista - spiega Alzapiedi - si pone in linea di continuità con i progetti avviati negli ultimi dieci anni sui temi dell’energia rinnovabile e la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza, la viabilità e i servizi alla persona».

«A concorrere alla guida del “parlamentino” locale - prosegue Claudio Alzapiedi - sarà una lista che vede l’ingresso di giovani, all’interno di un nucleo affiatato, coeso e di provata esperienza. Di particolare rilievo, occorre ricordare l’importante lavoro fatto in questo decennio sia per mettere in sicurezza il territorio, sia per risanare il bilancio. Negli ultimi due mandati amministrativi sono stati effettuati investimenti a livello ambientale che hanno portato nuove e importanti entrate economiche oltre a generare risparmio sulla spesa corrente. Lo dimostra – conclude Alzapiedi - il rendiconto economico patrimoniale che si concretizza nell’esercizio finanziario 2018 con un avanzo di oltre 200 mila euro: un risultato mai raggiunto dal nostro ente negli ultimi 20 anni».

