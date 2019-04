5 Stelle: il candidato è Albiero

Ci sarà anche il Movimento Cinque Stelle alle elezioni amministrative di Sorbolo Mezzani ed il candidato sindaco sarà Jonathan Albiero, sorbolese 34enne, convivente e padre di un bimbo di 4 anni.

Albiero – che lavora come operaio responsabile di produzione in un’azienda artigiana locale – avrà al proprio fianco, come candidato alla carica di vicesindaco, il mezzanese Lorenzo Ceci.

«L’impegno – spiega - è quello di amministrare in maniera propositiva e lungimirante, fornendo ad ogni singolo cittadino i giusti strumenti per potersi attivare in prima persona in modo tale che le famiglie, soprattutto quelle residenti nelle frazioni, si sentano parte integrante di questa nuova realtà comunale».

I nomi della squadra – candidato vicesindaco a parte – saranno resi noti nei prossimi giorni, ma sin d’ora Albiero mette in chiaro che «La lista sarà formata da dodici persone non riconducibili a nessuna realtà politica territoriale passata. Con noi la parola sarà data, realmente, ai cittadini. Saremo 6 donne e 6 uomini con la voglia di riprendersi la possibilità di decidere per il proprio futuro senza delegare ad altri questo diritto e con grande determinazione ci proporremo per offrire una visione assolutamente diversa del rapporto tra amministratori e cittadini».

Prime indiscrezioni anche sul programma: «Metterò al centro la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione con una serie di novità in diversi settori che mireranno a far diventare il nostro territorio un modello di comunità ed un punto di riferimento per vivibilità, sostenibilità ambientale e partecipazione. Crediamo fermamente che gli incentivi derivanti dalla fusione tra Sorbolo e Mezzani, una volta quantificati, dovranno essere utilizzati in primis per migliorare il fabbisogno delle persone e per il risanamento delle strutture già esistenti e, solo successivamente, per investimenti in nuovi progetti. Nei prossimi giorni comunicheremo le date ufficiali della presentazione della lista, occasione in cui con il coinvolgimento di deputati, senatori e candidati alle elezioni europee, illustreremo quello che sarà il nostro programma».

Con l’ufficialità di Albiero diventano 4 i candidati sindaco a Sorbolo Mezzani. In lizza, in ordine alfabetico, ci sono anche Francesca Bottazzi (Alternativa in comune, area di sinistra); Nicola Cesari (centrosinistra: Pd, Patto per Sorbolo Mezzani e Volontà civica Sorbolo Mezzani) e Gianni Soncini (centrodestra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Civici Sorbolo Mezzani).