Investe e uccide un anziano: indagato per omicidio stradale un 37enne parmense

E’ stato indagato per omicidio stradale l’uomo di 37 anni, residente in provincia di Parma, che all’alba di ieri ha travolto e ucciso un uomo a Castellarquato, in provincia di Piacenza. Era alla guida di un’auto che, intorno alle 6, ha travolto in pieno un 84enne che pare stesse attraversando la strada provinciale in quel momento, uccidendolo sul colpo. I carabinieri della compagnia di Fiorenzuola, che si sono occupati dei rilievi, gli hanno anche ritirato la patente e posto la vettura sotto sequestro.