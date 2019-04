Bilancio 2018: la Provincia si conferma virtuosa

Il Consiglio della Provincia ha approvato, col voto contrario del gruppo Provincia Nuova, il Rendiconto della gestione 2018.

Le principali entrate correnti del 2018 hanno fatto segnalare un trend analogo a quello degli anni scorsi, con qualche maggiore entrata dovuta all’aumento dei trasferimenti da Regione e Stato, al buon andamento delle entrate tributarie (imposta di trascrizione Pra, Rc auto e addizionale sulla tassa rifiuti), e ad alcune entrate straordinarie (utili Tep e rimborsi dell’assicurazione per i danni dell’alluvione di Colorno). Inoltre sono calati della metà gli interessi passivi rispetto al 2017.

Anche le spese correnti hanno avuto un andamento simile a quello dell’anno precedente, ma è andato calando significativamente il costo del personale per il trasferimenti di parte dei dipendenti alla Regione: l’incidenza del personale sulle spese correnti è infatti del 15%, ben al di sotto del limite del 20% indicato per le Province dalla normativa.

Il Bilancio fa registrare un avanzo di gestione di 16 milioni di euro, in parte da accantonare e in parte utilizzabili nel 2019.

Numerosi gli investimenti attivati nel 2018: circa 23,5 milioni di euro, di cui 3,8 sulle scuole e 19,4 milioni su strade e ponti.

Il Consiglio ha anche approvato alcune delibere tecniche: il Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica, un primo prelevamento dal fondo di riserva 2019 di 5 mila euro, necessario alla nomina dei commissari esterni per i prossimi concorsi, già deliberati, la ratifica della prima variazione di bilancio per trasferire fondi dalle spese di manutenzione ordinaria delle strade a spese di investimento, infine il riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza sul Ponte Vetrioni (per 150 mila euro).