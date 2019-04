Nas di Parma in "trasferta" nella Bassa reggiana: in un forno sequestrati 37 chili di prodotti

I Nas di Parma hanno effettuato una serie di controlli in forni e pasticcerie del Reggiano per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. In un forno della Bassa est hanno riscontrato una serie di irregolarità. In particolare hanno trovato e sequestrato 37 Kg di prodotti alimentari vari (prodotti dolciari e pasta ripiena) contenuti in sacchetti privi di qualsiasi informazione di rintracciabilità (indicazioni relative a alla provenienza, data di confezionamento e scadenza). Sono inoltre state rilevate carenze igienico sanitarie nei locali dell’attività con particolare riferimento alla presenza di muffe e scrostature nell’intonaco delle pareti del laboratorio di produzione. Gli alimenti sono stati sequestrati mentre al legale responsabile della citata attività, un fornaio reggiano, sono state comminate sanzioni per 3.000 euro. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati ammonta ad alcune centinaia di euro.