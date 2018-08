Parma d'estate 2018

APPARECCHI ACUSTICI

AUDIOMEDICA Strada Repubblica, 49 (ingresso B.go Collegio Maria Luigia) Parma Tel. 0521.207097. Assistenza, riparazioni e applicazione apparecchi acustici delle migliori marche, anche a domicilio. Pile, prova gratuita, convenzionato ASL/INAIL. Agosto aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Sabato e giovedì solo mattina. Chiuso dal 13 al 18 agosto. www.audiomedica.itinfo@audiomedica.it

AUTO – AUTOFFICINE – CONCESSIONARIE

AUTOPARMA CARROZZERIA srl Via Cufra 15/A (Lat. Via Spezia) Parma Tel. 0521.983708 – 338.5762993 carr.autoparma@libero.it www.carrozzeriautoparma.com Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli auto. Ritiro e consegna auto a domicilio. Servizio riparazioni rapide. Igienizzazione interno auto. Sostituzione cristalli. Restauro auto d'epoca. Installazione pellicole vetri oscurati e sensori di parcheggio. Riparazione grandine con levabolle. Ricarica clima. Assistenza legale. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie Assicurazioni Ania. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con BMW, Range Rover, Hyundai, Nissan, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, Audi e Volkswagen. Ragazzini L. e tutto lo staff della carrozzeria Autoparma augura buone vacanze a tutti!

DAVIGHI F.LLI SRL – Concessionaria Peugeot per Parma e provincia– Aperti tutto il mese di agosto nelle due sedi Via Reggio 31/A e Via Emilia Ovest, 105 per vendita auto nuove ed usate, magazzino ricambi ufficiali Peugeot ed officina per riparazioni auto- Tel. 0521/773604

MOTOSHOP - YAMAHA - HAIBIKE Vendita Moto, Scooter e Atv Yamaha. Biciclette a pedalata assistita Haibike in pronta consegna con motori elettrici Yamaha e Bosch. Pagamenti senza anticipo e finanziamenti anche a tasso 0%. Vi invitiamo a venire provare tutte le novità Yamaha : Xmax 300/400, Tmax 530, MT 07/09, Tracer 700/900, Supertenere 1200. Venite a scoprire, e noleggiare, anche la gamma di Mountain bike e bici a pedalata assistita Haibike, per affrontare agevolmente qualsiasi salita con il minimo sforzo fisico a tutte le eta!!. Disponiamo di un vasto assortimento moto, scooter usati con 12/24 mesi di garanzia. Servizio officina, ricambi e pneumatici. Saldi fino al 50% su abbigliamento, accessori Yamaha e caschi Shark. Augurandovi buone ferie Vi comunichiamo che la Motoshop - Yamaha a Parma in via Sonnino 39/A Tel 0521.292954 è aperta tutto Agosto ad esclusione di Giovedì 16.



AUTORICAMBI - ACCESSORI

PIZZOLA AUTORICAMBI SRL Via Mons. Ottorino Davighi - Fidenza (PR) (Ex "Pinguino", Loc. San Faustino) Tel. 0524.522355. Ci siamo trasferiti nella nuova sede con ampio parcheggio sulla Via Emilia - appena fuori Fidenza verso Fiorenzuola. Ricambi meccanici ed elettrici per auto nazionali, estere, fuoristrada, veicoli commerciali, autocarri leggeri, trattori: batterie, lubrificanti, filtri, marmitte, dischi e pastiglie e freni, ecc. Accessori auto: portapacchi - portabici - bauli da tetto - copri auto - fodere - ecc. Articoli tecnici per industria, artigianato, agricoltura: catene, cinghie, cuscinetti, paraoli ecc. Aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato pomeriggio compreso. Aperto tutto agosto.

DENTISTI

CATALDI DOTT. GIUSEPPE dentista specializzato in Implantologia e Protesi. Lo studio è attrezzato per effettuare anche visite e terapie domiciliari a persone anziane o disabili che non intendano muoversi da casa o ricoverate in strutture ospedaliere o case di riposo. È garantito l'accesso a persone con handicap motori grazie all'assenza di barriere architettoniche. Il Dott. Cataldi riceve su appuntamento telefonico nello studio di Parma strada G. Garibaldi 63 Tel. 0521.232998 Cell. 3358189190 e in quello di Brescello (RE) via S. Ottone 1 Tel. 0522.962193. Convenzionato Casagit, Unisalute, Fasdac, Previmedical, Blue Assistance, Campa. Aperto fino al 24 agosto.



ELETTRAUTO

MAZZERA G. – Parma - Via Savani, 42 - Tel. 0521.986503 elettrauto.mazzera@libero.it Elettrauto e officina con servizio di emergenza. Orari: dalle 6 alle 20. Festivi: dalle 6 alle 13. Pagamenti anche con bancomat. "Anche in agosto Mazzera c'è, come a Natale e Pasqua". Soccorso stradale. Biciclette elettriche di cortesia in uso gratuito. Tagliandi e cariche condizionatori per auto. Nuovo centro distribuzione batterie per auto, moto e camper. Le nostre batterie per auto hanno 2 anni di garanzia, che comprende l'intervento gratuito a casa con sostituzione batteria.

ESTETISTE

SOLE D'ORIENTE ESTETICA E SOLE Via Vietta 2/b - Galleria Conad - San Pancrazio – Parma – Tel. 0521 673923. Epilazione laser permanente, lettini e docce abbronzanti, trattamenti viso e corpo personalizzati con prodotti Diego Dalla Palma, trattamenti lpg endermologie, stimolazione meccanica della pelle per riattivare il metabolismo cellulare, ricostruzione unghie e smalto semipermanente. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 20, venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18. Chiuso 14, 15 e 16 agosto.

ERBORISTERIE

L'ORTO DEI SEMPLICI: Parma: Borgo del Parmigianino 9/a, Tel. 0521.230108 e Strada della Repubblica, 73/a, Tel. 0521.236542. Orario mese di agosto: 9,00-13,00. Erbe officinali, estratti fitoterapici, aromaterapia, fiori di Bach, integratori naturali, fitocosmesi ecologica, alimenti biologici anche per intolleranze alimentari, prodotti Weleda, e Wala Dr. Hauschka. Consulenze erboristiche personalizzate. Contatto Facebook: l'orto dei semplici.

TERMOIDRAULICA

FELICI CASA PIU' Via Emilia Est 84/A (Arco San Lazzaro). Tel. 0521/484573 Cell. 328/5331599 Ristrutturazioni bagni e cucine chiavi in mano, sostituzione vasche, messa a norma impianti a gas, sostituzione caldaie e scaldabagni. Pronto intervento idraulico senza pagare la chiamata.

PER LE VOSTRE SERATE:

RISTORANTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE GIUSEPPE VERDI V.lo Asdente 9 – Parma Tel. 0521.237912- 0521.208291 santeelucianasnc@libero.it Nel verde della pergola della Corale Verdi all'interno del Parco Ducale vi aspettiamo a mezzogiorno e sera per gustare i nostri piatti della cucina tipica parmigiana: per esempio salumi con torta fritta, tortelli, secondi di carne alla griglia, dolci della casa. Tutti i giovedì sera commedie dialettali e cena con menù alla carta. E' gradita la prenotazione. Aperto tutto il mese di agosto. Chiuso il lunedì.

MASTICABRODO TRATTORIA - Strada Provinciale per Torrechiara, 45 - Pilastro di Langhirano - Tel. 0521.639110 trattoria@masticabrodo.com A 15 minuti da Parma direzione Langhirano, trattoria tipica cucina parmigiana con piatti della tradizione e non. Vi accoglie nelle sale climatizzate o nella veranda estiva. Spazio bimbi in giardino. Parcheggio privato. Sempre aperti dal 9 al 31 agosto (esclusi domenica e lunedì). È gradita la prenotazione.

RISTORANTE LA FORCHETTA Borgo S. Biagio 6/D- Parma. Tel. 0521.208812 Cell.320.2580692 info@laforchettaparma.it In centro storico vi aspettiamo in uno dei palazzi più belli e antichi della città, a pochi metri dal Duomo e dal Battistero. La gestione è famigliare e proponiamo sia i migliori piatti della cucina parmigiana che piatti di pesce accompagnati da ottimi vini. Il pane e la pasta sono fatti in casa come una volta e facciamo particolare attenzione nella scelta di tutti gli ingredienti. Veranda estiva. Siamo chiusi dal 31 luglio al 14 agosto. Ferragosto aperto. Chiusura settimanale: martedì.

TRATTORIA IL BELO Via Castellaro, 3 - Sala Baganza (Pr) - Tel. 0521.833772. Menù alla carta con cucina tipica parmigiana: salume misto, sottoli della casa, torta fritta. Oltre ai nostri tortelli tradizionali e genuini, potrete gustare anche i più deliziosi tortelli di castagna! Anolini in brodo di cappone, tagliolini al tartufo. Ottima la punta al forno, con le patate. Sale private per cene aziendali o per le Vostre feste in famiglia o con gli amici. Dal lunedì al venerdì chiuso a pranzo. Sabato e domenica aperto pranzo e cena. Aperto tutti giorni a cena.

RISTORANTI-PIZZERIE

AL FORNELLO PIZZERIA – Ristorante- Via Meucci, 6 Parma- Tel. 0521.984984- alfornello.it - A pochi minuti dal centro di Parma, tavoli all'aperto in un ampio e fresco giardino annesso ad una splendida villa del '700. Griglia a vista, pesce freschissimo e carni selezionate dai migliori allevamenti Europei. Ricco buffet di antipasti e verdure, Pizza superlativa. Salette interne climatizzate. Grandi spazi anche per i Vostri bambini e comodo parcheggio privato. Siamo sempre aperti compreso Ferragosto. Chiuso il mercoledì.

AL PARCO Ristorante Pizzeria - Parma - Via Traversetolo 349/A - Tel. 335.8004119 - e.mail: alparcodimarano@gmail.com (www.alparcodimarano.com) Situato in un ampio parco, la nostra cucina tipica offre come specialità della casa: torta fritta e salumi, carne alla griglia e pizza con impasto altamente digeribile e lievitato per 72 ore. Musica, ballo e divertimento assicurato nella discoteca all' aperto. Parco giochi per bambini e ampio parcheggio. Giorno di chiusura Lunedì. Aperto tutte le sere, il 15 di Agosto anche a pranzo.

IL NODO – Ristorante – Pizzeria – Via Fainardi – Parma – Tel. 0521.290451 Ampio spazio all'aperto, dove potrete gustare specialità di pesce, ottime pizze, piatti tipici parmigiani e della cucina mediterranea. Al giovedì sera paella, è gradita la prenotazione. Aperto tutto agosto. Il lunedì sempre aperto.

LA BRACE RISTORANTE PIZZERIA Via Abbeveratoia, 55 – chiuso il lunedì. Tel. 0521.981255 Venite a gustare nella veranda estiva i nostri piatti di pesce fresco. Ottime fiorentine, grigliate di carne cotta sul carbone vegetale e di pesce. Da non perdere il bellissimo buffet di verdure e di insalate di mare. Inoltre troverete i nostri magnifici primi piatti e pizze di tutti i tipi. Aperto anche a Ferragosto.

LA TIROLESE RISTORANTE PIZZERIA – Parma – Via San Leonardo 68. Tel. 0521.781314. Pizza anche a mezzogiorno. ½ metro di pizza. Impasto di kamut. Menù di pesce. Aperto tutto il mese di Agosto a partire dal 7. Chiuso il lunedì. Locale con aria condizionata.

RISTORANTE PIZZERIA IL TORCHIO a Fontevivo, via Torchio 89. 130 tipi di pizze anche con farina integrale cotte nel forno a legna, cucina tipica e di pesce, specialità pinsa romana. Spazio estivo all'aperto, è gradita la prenotazione al 0521.610462. Chiuso il lunedì e il sabato a mezzogiorno.