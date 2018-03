Siria: Tajani, appello ad attuare risoluzione Onu

STRASBURGO - "A nome vostro a nome delle nostre istituzioni voglio lanciare un appello solenne a mettere in opera senza ritardi la risoluzione Onu sulla Siria. E' urgente un cessate il fuoco durevole". Così nel suo intervento alla plenaria a Strasburgo il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. "E' urgente che i civili siano protetti, che vengano evacuati i feriti ed i malati - ha aggiunto - e gli aiuti possano essere fatti arrivare. L'umanità si sta perdendo in Siria, non perdiamo la nostra". "A due settimane dal dibattito alla plenaria esprimiamo la nostra preoccupazione per la drammatica situazione in Siria. A poche ore di aereo da Strasburgo - ha aggiunto Tajani - i siriani soffrono, ostaggi di un gioco sopra di loro. In poche settimane l'offensiva nella Goutha orientale ha fatto più di mille morti". Tajani ha poi chiesto che "tutte le parti si assumano le responsabilità, compreso i garanti del processo di Astana. Nessun interesse, nulla può giustificare la barbarie, la pulizia etnica ed il massacro di innocenti".