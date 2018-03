Difesa Ue:ok Pe ad avvio negoziati con Consiglio-Commissione

STRASBURGO - Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in sessione plenaria, ha approvato il mandato per avviare i negoziati con Consiglio e Commissione sul Programma europeo di sviluppo del settore industriale della Difesa. "Sono felice che oggi il Parlamento abbia deciso di andare al negoziato con una posizione che ribalta la proposta iniziale della Commissione - ha commentato in una nota l'eurodeputato Brando Benifei, Pd, membro della sottocommissione Sicurezza e Difesa. Secondo questa, infatti, il numero minimo di stati membri coinvolti nei singoli progetti legati al programma poteva essere di due, ma ciò non avrebbe che confermato l'esistente e accentuato ancora di più il predominio franco-tedesco nel settore, che sta conoscendo un rilancio grazie all'impulso delle istituzioni Ue sulla Difesa comune". Secondo Benifei "il Parlamento attraverso un lavoro che ha visto coinvolte 4 commissioni nei mesi scorsi (industria, difesa, bilancio e mercato interno), ha sancito in 3 casi su 4 la richiesta di portare il numero minimo a 3 Paesi. Un grande successo per l'Italia, che vedrà aumentare le possibilità di partecipare in più progetti con le sue imprese". "E un grande valore aggiunto europeo al programma, che così si delinea come vero esperimento concreto di cooperazione tra più Stati membri in vista di una futura Difesa comune europea, sempre meno un'utopia dei padri fondatori dell'Europa e sempre più realtà", ha proseguito Benifei promettendo che si cercherà "di mantenere tale impostazione anche nei complicati negoziati che ci attendono nelle prossime settimane".