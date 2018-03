Schlein (Possibile) consegna a Tajani petizione contro molestie

STRASBURGO - Centoventinovemila firme per chiedere tolleranza zero e misure concrete contro abusi e molestie nelle istituzioni Ue. Le hanno consegnate al presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani gli eurodeputati Elly Schlein (Possibile/S&D), Terry Reintke (Verdi) ed Edouard Martin (S&D). La petizione, lanciata dai tre parlamentari attraverso la piattaforma Change.org, chiede di individuare e punire i responsabili di abusi e molestie, applicando le sanzioni previste, ma anche di creare un ufficio centrale al quale segnalare i casi che si verificano all'interno delle istituzioni Ue. Inoltre, si chiede di assicurare l'accesso ad una commissione indipendente del Parlamento europeo sugli abusi sessuali e di garantire protezione e anonimato alle vittime. Tajani ha assicurato che il bureau del Parlamento affronterà la questione tempestivamente. "Continueremo a chiedere massimo impegno ai vertici delle istituzioni Ue - ha commentato Schlein - sino a quando non riceveremo risposte concrete alle nostre richieste, che hanno trovato un così ampio sostegno da parte dei cittadini europei".