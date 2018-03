Tajani, il bilancio europeo deve riflettere le priorità dei cittadini europei

(ANSA) - BRUXELLES, 14 MAR - "I cittadini chiedono un'Europa più efficace, capace di dare risposte su sicurezza, immigrazione, disoccupazione e mutamenti climatici. Per questo, servono profondi cambiamenti, a cominciare dal prossimo bilancio che deve riflettere le priorità dei popoli europei". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando il voto dell'aula sul bilancio pluriennale dell'Unione per il post-2020. L'Eurocamera "ha compiuto un passo importante in questa direzione indicando la necessità di un bilancio con più risorse che non pesi sui cittadini, ma su chi oggi le tasse non le paga. L'obiettivo minimo deve essere 1,3% del Pil dell'Ue", ha aggiunto Tajani. "Non è tempo per facili demagogie. Dobbiamo spiegare ai cittadini che un euro speso a livello Ue su ricerca, innovazione, sicurezza, difesa, controllo delle frontiere o sviluppo dell'Africa, ha un effetto moltiplicatore molto maggiore di un euro speso a livello nazionale", ha sottolineato il presidente del Pe, rimarcando anche che il prossimo bilancio dovrà "continuare a promuovere la coesione sociale e territoriale, un'agricoltura competitiva, un'industria innovativa e la lotta alla disoccupazione giovanile".(ANSA).